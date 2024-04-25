Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в Барселоне
Итальянец поддержал своего коллегу по цеху.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в Барселоне.
"Он проделывает хорошую работу в Барселоне и хорошо знает этот клуб".
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"Я считаю, что он принял верное решение", – сказал Анчелотти в интервью As.
Напомним, ранее Хави заявил о том, что даже победа в Лиге чемпионов не изменит его решения, однако сегодня испанец официально уведомил прессу о своем будущем.
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