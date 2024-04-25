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Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в Барселоне

Итальянец поддержал своего коллегу по цеху.
Вчера, 22:22
Анчелотти и Хави / Getty Images
Анчелотти и Хави / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в Барселоне.

"Он проделывает хорошую работу в Барселоне и хорошо знает этот клуб".

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"Я считаю, что он принял верное решение", – сказал Анчелотти в интервью As.

Напомним, ранее Хави заявил о том, что даже победа в Лиге чемпионов не изменит его решения, однако сегодня испанец официально уведомил прессу о своем будущем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хави Карло Анчелотти Реал Мадрид

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