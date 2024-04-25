Хави рассказал, почему решил остаться в Барселоне

Главный тренер Барселоны Хави высказался о решении остаться в клубе.

"Решение было непростым. В январе я сообщил президенту, Деку и совету директоров, что так будет лучше для клуба. Теперь обстоятельства изменились. Вчера мы поговорили об этом очень откровенно.

Я думаю, что проект еще не завершен и может стать победным. Я искренне убежден в этом. Игроки верят в это, а я изменил свое мнение. Умным людям свойственно исправляться".

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"Есть целый комплекс причин, которые заставляют меня двигаться вперед, особенно доверие президента, Деку и игроков. Это не вопрос денег или самолюбия. Я видел уверенность каждого", – сказал испанец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, в турнирной таблице Ла Лиги Барселона идет на втором месте, отставая от лидируюещго Реала на 11 очков.

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