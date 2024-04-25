Хави призвал руководство Барселоны сохранить одного из ключевых игроков
Испанец принял первое важное решение после новостей о продлении сотрудничества с каталонцами.
Барселона планирует продлить контракт с Рональдом Араухо, несмотря на интерес Баварии. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Главный тренер клуба, Хави, высказал желание сохранить защитника в команде, уверенный, что игроку лучше остаться в Барселоне.
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Араухо также предпочитает продолжить карьеру в каталонской команде. Клуб не намерен продавать лидеров, если они сами не захотят уйти.
По словам президента Жоана Лапорты, контракт с уругвайским центрбеком скорее всего будет продлен.
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