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Хави призвал руководство Барселоны сохранить одного из ключевых игроков

Испанец принял первое важное решение после новостей о продлении сотрудничества с каталонцами.
Сегодня, 18:36
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Барселона планирует продлить контракт с Рональдом Араухо, несмотря на интерес Баварии. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Главный тренер клуба, Хави, высказал желание сохранить защитника в команде, уверенный, что игроку лучше остаться в Барселоне.

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Араухо также предпочитает продолжить карьеру в каталонской команде. Клуб не намерен продавать лидеров, если они сами не захотят уйти.

По словам президента Жоана Лапорты, контракт с уругвайским центрбеком скорее всего будет продлен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Рональд Араухо

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