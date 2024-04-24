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Барселона хочет усилить состав одноклубником Яремчука

Каталонцы нацелились на Пепелу.
Вчера, 23:25
Пепелу / Getty Images
Пепелу / Getty Images

Барселона проявляет интерес к полузащитнику Валенсии Пепелу. Об этом сообщает Marca.

Главный тренер каталонцев Хави лично беседовал с игроком в середине декабря после матча обеих команд в рамках Ла Лиги, отметив его отличный сезон.

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Тренерский штаб и скауты Барселоны следят за игроком, который играет на позиции опорного полузащитника, что делает его потенциальным усилением клуба на следующий сезон.

В нынешней кампании Ла Лиги на счету 25-летнего испанца пять голов и один ассист в 32 матчах.

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