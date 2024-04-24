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Известно, сколько Барселона заработает за сезон-2023/24

Каталонцы медленно, но уверенно выходят из кризиса.
Сегодня, 20:19
ФК Барселона / Getty Images
ФК Барселона / Getty Images

Барселона готовится к успешному завершению текущего сезона с прибылью. По данным Mundo Deportivo, ожидаемая выручка клуба на конец сезона составит 859 миллионов евро, а чистая прибыль после уплаты налогов - 11 миллионов евро.

Каталонцы оценивают свои шансы на завершение сезона с прибылью оптимистично и планирует летнее трансферное окно с учетом возвращения к правилу, согласно которому все заработанные на трансферах средства могут быть использованы для подписания новых игроков без ограничений.

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Оптимистичные прогнозы относительно финансового положения Барселоны также подтверждаются консультациями с Ла Лигой.

Несмотря на сокращение доходов из-за реконструкции Камп Ноу и закрытия стадиона, Барселона ожидает увеличение прибыли в коммерческой сфере и от доходов от СМИ, а также сокращения зарплат и повышения внутренней эффективности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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