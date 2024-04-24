Барселона определилась со списком неприкасаемых игроков

Лишь пятерым футболистам гарантировано будущее в клубе.

Каталонская Барселона определилась с планами на предстоящее трансферное окно.

Как сообщает издание Sport, более половины игроков нынешнего состава может быть выставлено на трансфер.

Только Педри, Гави, Пау Кубарси, Ламину Ямалю и Микаилу Фае, который пока не дебютировал за взрослую команду.

С 4 игроками ведут переговоры о продлении контракта. С Ямалем его уже продлили до 2030 года.

Источник отмечает, что стратегия Барселоны заключается в том, чтобы делать ставку на молодых игроков, которым будут помогать опытные футболисты.

Напомним, ранее сообщалось, что клубам, которые захотят приобрести Ламина Ямаля, придется выплатить его космическую клаусулу.

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