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Барселона потребует космическую сумму от любого клуба, который захочет подписать Ямаля

Желающим придется выплачивать клаусулу.
Сегодня, 13:32
Ламін Ямаль / Getty Images
Ламін Ямаль / Getty Images

Каталонская Барселона определилась с будущим своего главного актива Ламина Ямаля.

Как сообщает журналист Луис Рохо, «сине-гранатовые» несмотря на большие финансовые проблемы определили испанского вингера, как такого, что не подлежит продаже.

Любому клубу, который захочет подписать 16-летнего вундеркинда придется платить за Ямаля его сумму отступных, которая составляет невероятный миллиард евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Ламина хотел подписать французский ПСЖ за сумму близкую к той, за которую они подписывали Неймара.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ламин Ямаль

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