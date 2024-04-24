Барселона потребует космическую сумму от любого клуба, который захочет подписать Ямаля

Каталонская Барселона определилась с будущим своего главного актива Ламина Ямаля.

Как сообщает журналист Луис Рохо, «сине-гранатовые» несмотря на большие финансовые проблемы определили испанского вингера, как такого, что не подлежит продаже.

Любому клубу, который захочет подписать 16-летнего вундеркинда придется платить за Ямаля его сумму отступных, которая составляет невероятный миллиард евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Ламина хотел подписать французский ПСЖ за сумму близкую к той, за которую они подписывали Неймара.

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