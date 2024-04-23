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ПСЖ готовит очередную трансферную бомбу из Барселоны

Парижане готовы заплатить 200 млн за Ламина Ямаля.
Сегодня, 19:45
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

ПСЖ рассматривает возможность трансфера Ламина Ямаля, пишет Le Parisien.

16-летний хавбек высоко ценится руководством парижского клуба, а также Луисом Энрике, потому клуб готов выложить за игрока солидные деньги.

Издание считает, что трансфер Ямаля обойдется парижанам в 200 млн евро, однако переговоры начнутся лишь в том случае, если игрок сам выразит желание покинуть Барселону.

В ПСЖ также рассчитывают на помозь агента Жорже Мендеша в организации этого перехода.

Отметим, что в текущем сзеоне Ламин Ямаль провел 44 матча, в которых забил шесть голов и отдал восемь ассистов. Трансфермаркт оценивает хавбека в  75 млн евро.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ готов побороться за Андрея Лунина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ламин Ямаль

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