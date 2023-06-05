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Месси попросил перенести переговоры с Аль-Хилялем на 2024 год

Саудовская сторона предупредила игрока, что в таком случае он уже не получит столько выгодное предложение.
Сегодня, 21:29
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В понедельник, 5 июня, состоялись переговоры между представителями Лионеля Месси и саудовским Аль-Хилялем, во время которого азиатская команда получила неожиданный ответ на свое предложение.

Как сообщает Goal, после того, как состоялась встреча с президентом Барселоны Жоаном Лапортой, окружение 35-летнего аргентинца попросило саудовцев "поставить на паузу" их переговоры по контракту и перенести все на 2024 год.

Аль-Хиляль - единственный, кто сделал Месси конкретное предложение. В связи с этим саудовский коллектив ожидал, что футболист даст свое согласие на переход уже на этой неделе.

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Однако после того, как их попросили отложить переговоры на год, представители клуба заявили, что если Месси не согласится подписать контракт сейчас, через год ему не стоит рассчитывать на настолько щедрое предложение с подобными бонусами и привилегиями.

По разной информации зарплата Лионеля Месси могла бы составить от 400 до 600 миллионов евро в год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Аль-Хиляль

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