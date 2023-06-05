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Отец Месси рассказал, где хочет продолжить карьеру Лео

Представитель аргентинца в очередной раз подтвердил все слухи.
Сегодня, 15:50
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Хорхе Месси, отец и агент нападающего Лионеля Месси, подтвердил желание игрока вернуться в Барселону.

Лео хочет вернуться в Барселону, и я тоже хотел бы, чтобы он вернулся.

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Мы верим, что Лео сможет вернуться", – приводит слова Месси-старшего издание Jijantes.

Напомним, Месси выступал за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из Барселоны. В этом сезоне Лие во всех турнирах провел 41 матч, забил 21 гол, сделал 20 ассистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси

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