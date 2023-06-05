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Возвращение Месси? Ла Лига одобрила финансовый план Барселоны

Каталонцам дали "зеленый свет" на их задумки.
Сегодня, 14:22
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Барселона получила одобрение от Ла Лиги по финансовому плану. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Представители чемпионата Испании одобрили финансовый план каталонцев на следующий сезон. В ближайшие часы ожидается официальное заявление о ситуации.

Теперь "сине-гранатовые" смогут сделать официальное предложение о переходе уже экс-нападающего ПСЖ Лионелю Месси.

Кроме того, Барселоне может зарегистрировать новые контракты некоторых игроков, а именно Гави и Рональда Араухо.

Ранее сообщалось, что Месси получил предложение от клуба МЛС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Ла Лига

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