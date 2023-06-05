Возвращение Месси? Ла Лига одобрила финансовый план Барселоны

Каталонцам дали "зеленый свет" на их задумки.

Барселона получила одобрение от Ла Лиги по финансовому плану. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Представители чемпионата Испании одобрили финансовый план каталонцев на следующий сезон. В ближайшие часы ожидается официальное заявление о ситуации.

Теперь "сине-гранатовые" смогут сделать официальное предложение о переходе уже экс-нападающего ПСЖ Лионелю Месси.

Кроме того, Барселоне может зарегистрировать новые контракты некоторых игроков, а именно Гави и Рональда Араухо.

Ранее сообщалось, что Месси получил предложение от клуба МЛС.