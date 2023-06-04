Месси получил предложение от клуба МЛС

Аргентинец может продолжить карьеру в североамериканской лиге.

Нападающий Лионель Месси после завершения контракта с ПСЖ может пополнить состав Интера Майами в статусе свободного агента.

Как утверждает Marca, аргентинский форвард уже получил предложение от клуба МЛС, который готов заключить с игроком контракт на три года.

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Финансовые условия сделки не уточняются, но отмечается, что 35-летний футболист станет самым высокооплачиваемым игроком североамериканской лиги.

Также у Месси есть предложение от саудовского Аль-Хиляля. Кроме того, не исключается возвращение аргентинца в Барселону.

Напомним, ранее Интер Майами отправил в отставку главного тренера Фила Невилла.