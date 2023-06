Команда Кривцова осталась без главного тренера

Главный тренер Интера Майами Фил Невилл был уволен с занимаемой должности.

Американский клуб на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с 46-летним английским специалистом.

Исполнять обязанности наставника команды будет Хавьер Моралес, который входил в тренерский штаб.

Club has parted ways with Phil Neville



