Команда Кривцова осталась без главного тренера

Главный тренер Интера Майами Фил Невилл был уволен с занимаемой должности.

Американский клуб на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с 46-летним английским специалистом.

Исполнять обязанности наставника команды будет Хавьер Моралес, который входил в тренерский штаб.

Club has parted ways with Phil Neville



The team has also announced that it has parted ways with Assistant Coach Jason Kreis. Inter Miami CF Assistant Coach Javier Morales will assume the role as Interim Head Coach effective immediately, while Assistant Coach Darren Powell,… pic.twitter.com/0vcrIpeZb8 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 1, 2023

Невилл возглавлял Интер Майами с января 2021 года, а до этого на протяжении трех лет работал с женской сборной Англии.

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На данный момент команда занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции МЛС, набрав 15 очков в 15 матчах.

Напомним, что за Интер Майами выступает украинский защитник Сергей Кривцов, который провел в текущем сезоне 14 матчей и забил один гол.