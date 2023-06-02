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Команда Кривцова осталась без главного тренера

Интер Майами отправил в отставку Фила Невилла.
Сегодня, 08:59
Фил Невилл / Getty Images
Фил Невилл / Getty Images

Главный тренер Интера Майами Фил Невилл был уволен с занимаемой должности.

Американский клуб на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с 46-летним английским специалистом.

Исполнять обязанности наставника команды будет Хавьер Моралес, который входил в тренерский штаб.

Невилл возглавлял Интер Майами с января 2021 года, а до этого на протяжении трех лет работал с женской сборной Англии. 

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На данный момент команда занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции МЛС, набрав 15 очков в 15 матчах.

Напомним, что за Интер Майами выступает украинский защитник Сергей Кривцов, который провел в текущем сезоне 14 матчей и забил один гол.

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