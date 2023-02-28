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Гол + победа = признание: Кривцов попал в символическую сборную недели MLS

Получив звание лучшего игрока в своем дебютном матче, украинец также стал одним из лучших в первом туре американского чемпионата.
Вчера, 23:16
Сергей Кривцов / https://www.instagram.com/intermiamicf/
Сергей Кривцов / https://www.instagram.com/intermiamicf/

В ночь на воскресенье, 26 февраля, Сергей Кривцов дебютировал за Интер Майами.

В рамках первого тура MLS 31-летний украинец вышел в стартовом составе в своей дебютной игре и отметился голом. Его команда победила со счетом 2:0, а центрбек был признан игроком матча.

На этом первые достижения Кривцова за океаном не закончились. Как сообщает официальный сайт MLS, Сергей попал в символическую сборную недели.

Напомним, что Сергей Кривцов присоединился к Интеру Майами в последний день зимнего трансферного окна в статусе свободного агента, покинув донецкий Шахтер после практически 13 лет пребывания в клубе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Сергей Кривцов интер майами

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