Гол + победа = признание: Кривцов попал в символическую сборную недели MLS

Получив звание лучшего игрока в своем дебютном матче, украинец также стал одним из лучших в первом туре американского чемпионата.

В ночь на воскресенье, 26 февраля, Сергей Кривцов дебютировал за Интер Майами.

В рамках первого тура MLS 31-летний украинец вышел в стартовом составе в своей дебютной игре и отметился голом. Его команда победила со счетом 2:0, а центрбек был признан игроком матча.

На этом первые достижения Кривцова за океаном не закончились. Как сообщает официальный сайт MLS, Сергей попал в символическую сборную недели.

Ballers from day one and it showed on day one 💯



📝: https://t.co/mGPAXdyLoT pic.twitter.com/PVYh9OlU3n — Major League Soccer (@MLS) February 28, 2023

Напомним, что Сергей Кривцов присоединился к Интеру Майами в последний день зимнего трансферного окна в статусе свободного агента, покинув донецкий Шахтер после практически 13 лет пребывания в клубе.