Кривцов отличился голом в дебютном матче за Интер Майами
Украинский защитник Интера Майами Сергей Кривцов отличился голом в своем дебютном официальном матче за новую команду.
В стартовом туре МЛС команда украинца встречалась с Монреалем и смогла одолеть соперника благодаря результативному действию новичка.
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Кривцов вышел на поле в стартовом составе и на 41-й минуте открыл счет в поединке. Украинский защитник откликнулся на подачу с углового и переправил мяч в ворота.
Gregore ➡️Sergii to give us a 1-0 lead at #DRVPNKStadium 😤 VAMOSSSS#MIAvMTL | 1-0 pic.twitter.com/3ZZFXk25eR— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023
Во второй половине встречи Интер удвоил свое преимущество и в итоге одержал победу со счетом 2:0.
Кривцов провел на поле весь поединок и был признан игроком матча.
Напомним, что 31-летний Кривцов перешел в Интер Майами из донецкого Шахтера во время зимнего трансферного окна в статусе свободного агента. С клубом из МЛС украинец подписал контракт до конца сезона 2024 года с возможностью продления еще на год.