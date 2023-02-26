Кривцов отличился голом в дебютном матче за Интер Майами

Украинец начал свою карьеру в МЛС со звания лучшего игрока поединка.

Украинский защитник Интера Майами Сергей Кривцов отличился голом в своем дебютном официальном матче за новую команду.

В стартовом туре МЛС команда украинца встречалась с Монреалем и смогла одолеть соперника благодаря результативному действию новичка.

Читай также: Фил Невилл: Кривцов точно знает, как играть и как тренироваться

Кривцов вышел на поле в стартовом составе и на 41-й минуте открыл счет в поединке. Украинский защитник откликнулся на подачу с углового и переправил мяч в ворота.

Gregore ➡️Sergii to give us a 1-0 lead at #DRVPNKStadium 😤 VAMOSSSS#MIAvMTL | 1-0 pic.twitter.com/3ZZFXk25eR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023

Во второй половине встречи Интер удвоил свое преимущество и в итоге одержал победу со счетом 2:0.

Кривцов провел на поле весь поединок и был признан игроком матча.

Напомним, что 31-летний Кривцов перешел в Интер Майами из донецкого Шахтера во время зимнего трансферного окна в статусе свободного агента. С клубом из МЛС украинец подписал контракт до конца сезона 2024 года с возможностью продления еще на год.