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Кривцов отличился голом в дебютном матче за Интер Майами

Украинец начал свою карьеру в МЛС со звания лучшего игрока поединка.
Сегодня, 08:44
Сергей Кривцов / twitter.com/InterMiamiCF
Сергей Кривцов / twitter.com/InterMiamiCF

Украинский защитник Интера Майами Сергей Кривцов отличился голом в своем дебютном официальном матче за новую команду.

В стартовом туре МЛС команда украинца встречалась с Монреалем и смогла одолеть соперника благодаря результативному действию новичка.

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Кривцов вышел на поле в стартовом составе и на 41-й минуте открыл счет в поединке. Украинский защитник откликнулся на подачу с углового и переправил мяч в ворота.

Во второй половине встречи Интер удвоил свое преимущество и в итоге одержал победу со счетом 2:0.

Кривцов провел на поле весь поединок и был признан игроком матча. 

Напомним, что 31-летний Кривцов перешел в Интер Майами из донецкого Шахтера во время зимнего трансферного окна в статусе свободного агента. С клубом из МЛС украинец подписал контракт до конца сезона 2024 года с возможностью продления еще на год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Сергей Кривцов интер майами

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