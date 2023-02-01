Фил Невилл: Кривцов точно знает, как играть и как тренироваться

Наставник Интер Майами Фил Невилл поделился мыслями о подписании украинского защитника Сергея Кривцова.

По словам специалиста, центрбэк должен привнести в стан клуба необходимый опыт.

"Разговаривать с опытным игроком - не то же самое, что с молодым. Он точно знает, чего хочет, как тренироваться и как играть. Надеюсь, что Сергей принесет этот опыт в нашу команду", - заявил англичанин.

Напомним, ранее главный тренер Шахтера Игор Йовичевич попрощался с Кривцовым