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Фил Невилл: Кривцов точно знает, как играть и как тренироваться

Наставник Интер Майами высказался о приобретении украинца.
Сегодня, 15:11
Сергей Кривцов
Сергей Кривцов

Наставник Интер Майами Фил Невилл поделился мыслями о подписании украинского защитника Сергея Кривцова.

По словам специалиста, центрбэк должен привнести в стан клуба необходимый опыт.

"Разговаривать с опытным игроком - не то же самое, что с молодым. Он точно знает, чего хочет, как тренироваться и как играть. Надеюсь, что Сергей принесет этот опыт в нашу команду", - заявил англичанин.

Напомним, ранее главный тренер Шахтера Игор Йовичевич попрощался с Кривцовым

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: США Сергей Кривцов интер майами

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