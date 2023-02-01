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Йовичевич: Хочу выразить Кривцову большой респект

Хорватский специалист высказался о переходе украинца в МЛС.
Сегодня, 12:46
Игор Йовичевич и Сергей Кривцов
Игор Йовичевич и Сергей Кривцов

Накануне украинский центрбэк Сергей Кривцов перебрался из Шахтера в американский Интер Майами.

Наставник "горняков" Игор Йовичевич высказался об уходе футболиста, проведшего в клубе большую часть карьеры.

По словам специалиста, Кривцов являлся большой легендой донецкого клуба.

"Переход в новую команду - это часть жизни каждого футболиста. Но сегодня мы выражаем уважение великой легенде, который почти 13 лет назад вместе со Степаненко приехал сюда. Это действительно большой момент для болельщиков Шахтера, для самого Сергея, для всех ребят, которые долгое время играли с Кривцовым.

Я хочу выразить Сергею большой респект - он был неотъемлемой частью больших успехов Шахтера"на протяжении этих 13 лет. От себя как тренера, от болельщиков и партнеров по команде благодарю за все, что он сделал для Шахтера. Хочу пожелать наилучших успехов в новом клубе", - сказал Йовичевич.

Напомним, на нашем сайте доступен список трансферов Шахтера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Кривцов Игор Йовичевич

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