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Шахтер Донецк: все трансферы

ISPORT.ua рассказывает о трансферах донецкого Шахтера.
Сегодня, 12:56
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

С началом января в европейском футболе традиционно открылось зимнее трансферное окно - время, когда клубы получат возможность обновить свои составы, подписав игроков или распрощавшись с определенными исполнителями.

В Украине трансферный период, когда клубы УПЛ смогут официально регистрировать новичков, продлится с 30 января по 1 марта.

ISPORT.ua предлагает вам ознакомиться с зимними трансферами донецкого Шахтера.

Трансферы Шахтера

Донецкий клуб уже успел оформить один трансфер, подписав молодого защитника.

Кого подписал Шахтер?

До открытия зимнего трансферного окна "горняки" официально сообщили о том, что подписали 21-летнего грузина Гиорги Гочолейшвили.

Кроме того, донецкий клуб вернул себе Майкона, у которого завершилась аренда с Коринтиансом.

  • Гиорги Гочолейшвили (з. Сабуртало, полноценный трансфер)
  • Майкон (п. Коринтианс, вернулся с аренды)

Кто покинул Шахтер?

5 января

В первые дни зимнего трансферного окна Майкон формально вернулся в украинскую команду, однако продолжит выступать за Коринтианс. Стороны договорились о продлении аренды игрока еще на год.

  • Майкон (п. Коринтианс, отправился в аренду на год)

Слухи о трансферах Шахтера

Главная сага о трансфере с участием Шахтера - это Михаил Мудрик. Украинский футболист имел возможность покинуть Шахтер летом, однако клуб удержал его.

Сейчас же на Михаила два претенденты - Арсенал и Челси. "Красные" фавориты на подписание украинца, однако и Челси готов поспорить за перспективного игрока.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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