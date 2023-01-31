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Официально: Кривцов перебрался в МЛС

Украинец стал игроком Интер Майами
Сегодня, 20:57
Сергей Кривцов
Сергей Кривцов

Украинский центрбэк Сергей Кривцов сменил клубную прописку. Как сообщает пресс-служба Интер Майами, Кривцов пополнил стан команды. 

Контракт с 31-летним футболистом подписан до конца сезона 2024 года. Также есть опция продления еще на год.

Кривцов, который станет единственным действующим украинским игроком в МЛС, присоединится к клубу в ожидании получения международного трансферного сертификата (ITC) и визы P-1.

В текущем сезоне игрок провел 11 матчей за Шахтер во всех турнирах. На его счету ни одного результативного действия.

Напомним, ранее голкипер "горняков" Андрей Пятов тепло попрощался с Кривцовым.

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