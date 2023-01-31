Официально: Кривцов перебрался в МЛС

Украинский центрбэк Сергей Кривцов сменил клубную прописку. Как сообщает пресс-служба Интер Майами, Кривцов пополнил стан команды.

Контракт с 31-летним футболистом подписан до конца сезона 2024 года. Также есть опция продления еще на год.

Кривцов, который станет единственным действующим украинским игроком в МЛС, присоединится к клубу в ожидании получения международного трансферного сертификата (ITC) и визы P-1.

В текущем сезоне игрок провел 11 матчей за Шахтер во всех турнирах. На его счету ни одного результативного действия.

Напомним, ранее голкипер "горняков" Андрей Пятов тепло попрощался с Кривцовым.