Пятов трогательно попрощался с Кривцовым, который переходит в клуб из МЛС

Защитник Шахтера Сергей Кривцов покинет донецкий клуб. Услугами 31-летнего игрока активно интересуется клуб из МЛС - Интер Майами.

Голкипер "горняков" Андрей Пятов попрощался с партнером по команде. Вратарь опубликовал в Instagram видео моментов с участием Кривцова.

"Человек, с которым у меня всегда было идеальное взаимодействие на поле. На 13 секунде вы даже можете увидеть как кричу ему:

- Друг, вот ты классно сыграл, так и в Майами тебя заберут.

А Сергей мне:

– Андрей, которое Майами, фокус на матче. Я еще упал. Футболка грязная. Юля будет снова дома ругать.

Да, мне будет не хватать твоих шуток и надежности. Как на поле, так и вне его. Очень рад за тебя. Пусть развевается сине-желтое знамя по всему миру", - написал Пятов в Instagram.

Напомним, в составе Шахтера Кривцов провел 224 матча, также на его счету 31 игра в составе национальной сборной Украины.

Ранее сообщалось, что вингер Шахтера официально сменил Лион на Лестер.