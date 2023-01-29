iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вингер Шахтера официально сменил Лион на Лестер

Принадлежащий "горнякам" бразилец Тете продолжит карьеру в Англии.
Сегодня, 13:58
Тете / lcfc.com
Тете / lcfc.com

Лестер объявил о подписании бразильского вингера Тете, который в последнее время выступал на правах аренды за Лион.

На своем официальном сайте "лисы" сообщили, что 22-летний футболист, права на которого принадлежат Шахтеру, подписал с клубом контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.

1 июля бразильский вингер должен вернуться в состав донецкого клуба.

Тете после полномасштабного российского вторжения в Украину, воспользовавшись правилом ФИФА о возможности приостановки контрактов легионеров, перебрался в Лион.

Всего во французском клубе бразилец провел 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счет восемь голов и десять результативных передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион шахтер лестер трансферы тете

Статьи по теме

Трансферы УПЛ: Рух подписал одного бразильца, Львов расстался другим Трансферы УПЛ: Рух подписал одного бразильца, Львов расстался другим
Защитник Динамо близок к переходу в греческий клуб Защитник Динамо близок к переходу в греческий клуб
Тете в шаге от перехода в Лестер Тете в шаге от перехода в Лестер
Довбик может стать одноклубником Миколенко - источник Довбик может стать одноклубником Миколенко - источник
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии
Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Джокович победил Циципаса в финале
просмотров
Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри
просмотров

Последние новости

Европа15:57
Сассуоло сенсационно разгромила Милан на Сан-Сиро
Европа15:46
Соболь - в старте на матч с Тулузой
Биатлон15:23
Украина финишировала вне топ-5 одиночной смешанной эстафеты на ЧЕ
Европа15:17
Фанаты Ромы адресовали Дзаньоло оскорбительный баннер
Теннис14:55
Australian Open (ATP): Джокович победил Циципаса в финале
Футбол14:45
Вингер Барселоны пропустит 1/16 финала ЛЕ
Теннис14:22
Джокович в десятый раз выиграл Australian Open
Биатлон14:15
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
Футбол14:14
Тоттенхэм согласовал личный контракт с лидером Байера
Европа13:58
Вингер Шахтера официально сменил Лион на Лестер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK