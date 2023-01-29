Вингер Шахтера официально сменил Лион на Лестер
Принадлежащий "горнякам" бразилец Тете продолжит карьеру в Англии.
Лестер объявил о подписании бразильского вингера Тете, который в последнее время выступал на правах аренды за Лион.
На своем официальном сайте "лисы" сообщили, что 22-летний футболист, права на которого принадлежат Шахтеру, подписал с клубом контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.
1 июля бразильский вингер должен вернуться в состав донецкого клуба.
Welcome to Leicêster, Tetê! 🦊 pic.twitter.com/aZVJK7wlun— Leicêster City (@LCFC) January 29, 2023
Тете после полномасштабного российского вторжения в Украину, воспользовавшись правилом ФИФА о возможности приостановки контрактов легионеров, перебрался в Лион.
Всего во французском клубе бразилец провел 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счет восемь голов и десять результативных передач.