Вингер Шахтера официально сменил Лион на Лестер

Лестер объявил о подписании бразильского вингера Тете, который в последнее время выступал на правах аренды за Лион.

На своем официальном сайте "лисы" сообщили, что 22-летний футболист, права на которого принадлежат Шахтеру, подписал с клубом контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.

1 июля бразильский вингер должен вернуться в состав донецкого клуба.

Тете после полномасштабного российского вторжения в Украину, воспользовавшись правилом ФИФА о возможности приостановки контрактов легионеров, перебрался в Лион.

Всего во французском клубе бразилец провел 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счет восемь голов и десять результативных передач.