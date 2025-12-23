iSport.ua
Антонелли раскрыл неочевидную роль Ферстаппена в пелотоне

Нидерландец нашел новое призвание.
Сегодня, 19:59       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен и Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Макс Ферстаппен и Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли рассказал об адаптации в Формуле-1. Итальянский гонщик отреагировал на слова пилота Ред Булл Макса Ферстаппена о таланте дебютанта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Это большая честь. Мы с ним выстроили замечательные отношения за год, и он был наставником для всех нас, новичков. Я считаю его выдающимся пилотом, поэтому получить именно от него такие комплименты особенно ценно.

Наиболее классным является то, что мы можем обсуждать многие вещи, которые нам нравится вне Формулы-1. Например, гонки GT, ставшие нашей общей страстью", – рассказал Антонелли.

В сезоне-2025 итальянец стал лучшим среди дебютантов. Гонщик Мерседес набрал 150 очков и финишировал седьмым в общем зачете. В частности, Антонелли трижды поднялся на подиум.

Кстати, ранее Ферстаппен оценил звук двигателей нового поколения.

