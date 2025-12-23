Ферстаппен оценил звук новых двигателей Формулы-1

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен поразмышлял о двигателях на сезон-2026. Четырехкратный чемпион мира в целом доволен услышанным, сообщает RacingNews365.

"Я слышал новый двигатель. Шумит. Звук очень хороший. Конечно, пока это было на испытательном стенде, но звук очень резкий.

Вряд ли об этом думали при разработке двигателя, но звук очень хороший. Это не V10, но неплохо", – заявил Ферстаппен.

В межсезонье поменяется технический регламент Формулы-1. Эти изменения в отношении силовых установок стали первыми существенными с 2014 года. Тогда в чемпионате появились турбодвигатели.

К слову, британец Льюис Хэмилтон поделился опасениями по поводу болидов следующего сезона.

