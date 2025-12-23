Левандовски получил новый вариант за океаном

Будущее форварда испанской Барселоны Роберта Левандовски остается неизвестным. Бомбардир попал в сферу интересов американского Орландо Сити, сообщает Kanal Sportowy.

"Львы" готовы подписать нападающего следующим летом. Контракт Левандовски с Барсой рассчитан до конца сезона. Интерес к приглашению ветерана имеют итальянский Милан и американский Чикаго Файр.

В нынешней кампании Левандовски провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей. Карьерный приоритет форварда – остаться на Камп Ноу. Он даже готов снизить зарплату ради выступлений в Барсе.

Тем временем аравийский Ан-Наср избавился от трансферного бана от ФИФА.

