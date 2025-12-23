ФИФА сняла трансферный бан с Ан-Насра

Клуб выполнил все требования ФИФА и снова может заключать контракты с новыми игроками.

Саудовский Ан-Наср, за который выступает легендарный Криштиану Роналду, снова получил право регистрировать новых игроков, после того как Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с него трансферный запрет.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, представители ФИФА подтвердили, что Ан-Наср выполнил все необходимые требования и обязательства, в результате чего дело о трансферном запрете было закрыто.

Таким образом, руководство саудовского клуба теперь снова может заключать контракты и регистрировать новых игроков в своей команде.

Ранее сообщалось, что на Ан-Наср был наложен трансферный запрет из-за долга перед Манчестер Сити по трансферу Эмерика Лапорта в 2023 году. Утверждалось, что саудовский клуб не выплатил "горожанам" около девяти миллионов евро.

