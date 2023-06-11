Не ПСЖ: У Моуринью появился новый вариант продолжения карьеры

У наставника Ромы Жозе Моуриньо появился новый вариант продолжения карьеры.

Как сообщает Foot Mercato, Аль-Хиляль после неудачи с подписанием Лео Месси, активизировал усилия по заманиванию в клуб португальца.

В ближайшее время аравийский клуб сделает официальный запрос "волкам" о выкупе контракта специалиста. Финансовые детали возможного перехода Моуринью не разглашаются.

Напомним, что в прошедшем сезоне Рома под руководством Жозе заняла 6 место в чемпионате Италии и уступила в финале Лиги Европы.