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Мбаппе предлагают перейти в Манчестер Юнайтед

Все будет зависеть от того, чем завершится процесс продажи английского клуба.
Сегодня, 11:10
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Новая сага имени Килиана Мбаппе набирает обороты.

Как сообщает UtdPlug со ссылкой на испанское издание El Pais, будущее французского форварда может быть связано с Манчестер Юнайтед.

На покупку манкунианцев претендует катарский шейх Джассим Аль-Тани. И ПСЖ, нынешний клуб Мбаппе, принадлежит катарцам. А потому они могут сделать невероятный шаг.

Люди, близкие к президенту парижан Нассеру Аль-Хелаифи, указывают, что катарские агенты, причастные к покупке Юнайтед, предлагают футболисту выгодный для всех сторон выход в качестве его трансфера в МЮ.

Если Аль-Тани выкупит "красных дьяволов" у Глейзеров, Мбаппе будет играть в самой богатой команде АПЛ, в сильнейшей лиге мира.

Однако у этого плана могут возникнуть трудности, помимо нынешних владельцев Манчестер Юнайтед, ведь Килиан Мбаппе заявил, что не планирует уходить из ПСЖ этим летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед ПСЖ Килиан Мбаппе

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