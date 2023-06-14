Мбаппе предлагают перейти в Манчестер Юнайтед
Новая сага имени Килиана Мбаппе набирает обороты.
Как сообщает UtdPlug со ссылкой на испанское издание El Pais, будущее французского форварда может быть связано с Манчестер Юнайтед.
На покупку манкунианцев претендует катарский шейх Джассим Аль-Тани. И ПСЖ, нынешний клуб Мбаппе, принадлежит катарцам. А потому они могут сделать невероятный шаг.
Люди, близкие к президенту парижан Нассеру Аль-Хелаифи, указывают, что катарские агенты, причастные к покупке Юнайтед, предлагают футболисту выгодный для всех сторон выход в качестве его трансфера в МЮ.
Если Аль-Тани выкупит "красных дьяволов" у Глейзеров, Мбаппе будет играть в самой богатой команде АПЛ, в сильнейшей лиге мира.
Однако у этого плана могут возникнуть трудности, помимо нынешних владельцев Манчестер Юнайтед, ведь Килиан Мбаппе заявил, что не планирует уходить из ПСЖ этим летом.