Мбаппе предлагают перейти в Манчестер Юнайтед

Все будет зависеть от того, чем завершится процесс продажи английского клуба.

Новая сага имени Килиана Мбаппе набирает обороты.

Как сообщает UtdPlug со ссылкой на испанское издание El Pais, будущее французского форварда может быть связано с Манчестер Юнайтед.

На покупку манкунианцев претендует катарский шейх Джассим Аль-Тани. И ПСЖ, нынешний клуб Мбаппе, принадлежит катарцам. А потому они могут сделать невероятный шаг.

Люди, близкие к президенту парижан Нассеру Аль-Хелаифи, указывают, что катарские агенты, причастные к покупке Юнайтед, предлагают футболисту выгодный для всех сторон выход в качестве его трансфера в МЮ.

Если Аль-Тани выкупит "красных дьяволов" у Глейзеров, Мбаппе будет играть в самой богатой команде АПЛ, в сильнейшей лиге мира.

Однако у этого плана могут возникнуть трудности, помимо нынешних владельцев Манчестер Юнайтед, ведь Килиан Мбаппе заявил, что не планирует уходить из ПСЖ этим летом.