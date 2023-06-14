Президент Франции постарается помешать уходу Мбаппе из ПСЖ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен помешать форварду ПСЖ Килиану Мбаппе покинуть клуб.

Один из болельщиков столичной команды поинтересовался, останется ли его любимым футболист.

"У меня нет сенсационных новостей, но я постараюсь этого добиться", – приводит слова Макрона издание RMC Sport.

Напомним, прошлым летом президент Франции уже пытался уговорить игрока не покидать местный чемпионат и перейти в Марсель. К сожалению, осуществилась лишь первая часть просьбы.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ готовятся к уходу Мбаппе.