В ПСЖ готовятся к уходу Мбаппе
В клубе уже придумали новый план развития.
В ПСЖ определились с судьбой форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание L’Équipe.
Примирение сторон кажется практически невозможным. Игрок будет продан летом.
"Дверь будет открыта. Мы начали новую стадию проекта – теперь коллектив будет важнее индивидуальностей. Если нам придется проводить перестройку без него, то мы сделаем это", – говорится в заявлении источника.
Отметим, разногласия между сторонами начались уже давно. В прошлом сезоне Мбаппе не хотел играть на позиции центрального нападающего, а также был разочарован летним трансферным окном.
Напомним, действующий контракт француза с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе предлагают перейти в Манчестер Юнайтед.