В ПСЖ готовятся к уходу Мбаппе

В ПСЖ определились с судьбой форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание L’Équipe.

Примирение сторон кажется практически невозможным. Игрок будет продан летом.

"Дверь будет открыта. Мы начали новую стадию проекта – теперь коллектив будет важнее индивидуальностей. Если нам придется проводить перестройку без него, то мы сделаем это", – говорится в заявлении источника.

Отметим, разногласия между сторонами начались уже давно. В прошлом сезоне Мбаппе не хотел играть на позиции центрального нападающего, а также был разочарован летним трансферным окном.

Напомним, действующий контракт француза с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе предлагают перейти в Манчестер Юнайтед.