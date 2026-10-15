"Он уже не будет прежним": экс-чемпион сделал прогноз на реванш Дюбуа — Уордли

Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон считает, что Даниэль Дюбуа может провести реванш с Фабио Уордли легче, чем первый поединок.

Дюбуа и Уордли вновь встретятся на ринге в эти выходные на арене O2 в Лондоне. Их первый поединок в мае 2026 года получился крайне напряженным, а оба тяжеловеса неоднократно ставили друг друга в сложное положение.

Однако Фрэмптон опасается, что последствия того противостояния могут повлиять на выступление Уордли в реванше.

"Фабио тоже провел немало тяжелых боев, и они дают о себе знать. Но тот поединок особенно сильно изматывал — такой бой может отнять годы жизни. Возможно, после него он уже никогда не будет прежним", — заявил Фрэмптон.

По мнению бывшего чемпиона, это может сыграть на руку Дюбуа.

"Несколько раз Фабио загонял Даниэля в сложное положение, но я могу представить, что на этот раз для Даниэля все пройдет легче", — добавил эксперт.

При этом Фрэмптон признался, что лично ждет реванш Дюбуа и Уордли даже больше, чем громкое противостояние Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, запланированное на декабрь.

По его мнению, Фьюри и Джошуа уже прошли пик своей карьеры, тогда как Дюбуа и Уордли находятся на этапе, когда их поединки способны подарить зрителям особенно зрелищный бокс.

Напомним, вчера Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов на неделе боя.

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