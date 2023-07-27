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Безус отличился хет-триком в матче Лиги конференций

Украинец принес своей команде победу.
Вчера, 21:21
Роман Безус / Twitter
Роман Безус / Twitter

В четверг, 27 июля, в рамках отбора в Лигу конференций Габала принимала Омонию. Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

Главным героем встречи стал украинский хавбек клуба из Кипра Роман Безус. Футболист отличился хет-триком.

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Безус перешел в кипрский клуб прошлой зимой. За 26 матчей местного чемпионата игрок отличился тремя голами.

Напомним, ответный поединок Омония - Габала состоится 3 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Безус Омония

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