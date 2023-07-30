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Трубин бесплатно перейдет в Интер через год

Украинец продолжит карьеру в Италии.
Сегодня, 12:54
Анатолий Трубин / fcshakhtar.com
Анатолий Трубин / fcshakhtar.com

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин все же станет игроком Интера. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Итальянский коллектив пока не может согласовать трансфер с "горняками". Однако, "нерадзурри" договорились с футболистом сборной Украины о переходе следующим летом на правах свободного агента.

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Отметим, Интер надеется оформить трансфер Трубина до 1 сентября. Необходимо лишь сбить цену с 15 млн евро, которые требует Шахтер.

В минувшем сезоне Трубин провел за Шахтер во всех турнирах 38 матчей, в которых пропустил 40 голов, а в 14 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер интер Анатолий Трубин

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