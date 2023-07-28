Трубин следующий?: Интер близок к приобретению голкипера Баварии

Миланский Интер вскоре может усилить вратарскую линию.

Как сообщает Фабрицио Романо, "нерадзурри" запланировали на эту неделю встречу с Баварией по трансферу Янна Зоммера. Отмечается, что эта встреча должна стать решающей и последней в контексте этой сделки.

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Сумма трансфера не сообщается, но у швейцарца в контракте опция выкупа за 6 млн евро, поэтому, стоит ожидать, что именно в эту сумму и обойдется игрок. Детали контракта также остаются неизвестными.

В минувшем сезоне Зоммер за Баварию провел 25 матчей, в которых пропустил 31 мяч, сохранив свои ворота "сухими" 8 раз.

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