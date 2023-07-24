Найдена альтернатива Трубину: Интер пытается подписать чемпиона мира-2022

Сложные переговоры с Шахтером вынуждают итальянцев искать другие варианты на позицию первого номера.

Анатолий Трубин может остаться в донецком Шахтере, так и не сумев перебраться в миланский Интер.

Как сообщает аргентинский журналист TyC Sports Гастон Эдул, "нерадзурри" сделали предложение Астон Вилле по трансферу Эмилиано Мартинеса.

Итальянцы предложили за чемпиона мира-2022 в составе сборной Аргентины 15 миллионов евро. Англичане сразу же ответили отказом.

Ожидается, что в ближайшее время Интер предпримет еще одну попытку подписать 30-летнего голкипера, сделав улучшенное предложение - "змеи" уже ведут переговоры с представителями футболиста.

Напомним, что Интер может лишиться своего лучшего нападающего, на которого нацелились клубы Саудовской Аравии.

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