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Саудовские клубы нацелились на форварда миланского Интера

25-летний Мартинес пока не принял щедрое предложение.
Сегодня, 09:23
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Форвард миланского Интера Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов саудовских клубов, пишет журналист Сезар Луис Мерло.

25-летний аргентинец получил солидное предложение от одного из ближневосточных клубов. Сообщается, что Лаутаро предложили четырехлетний контракт с зарплатой 60 млн евро в год .

При этом Мартинес пока сомневается насчет того, где бы хотел продолжить карьеру, потому "нерадзурри" еще не получили официальное предложение.

В прошлом сезоне нападающий провел 57 матчей, в которых отличился 28 голами и 11 ассистами. Трансфермаркт оценивает аргентинца в 85 млн евро.

Ранее, напомним, Интер продал своего голкипера в Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Лаутаро Мартинес

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