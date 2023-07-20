Официально: Андре Онана - игрок Манчестер Юнайтед

Долгая эпопея с камерунским кипером наконец завершена.

Манчестер Юнайтед официально объявил о подписании Андре Онаны.

Камерунский голкипер перешел из миланского Интера за 52,5 млн евро плюс различные бонусы.

Сообщается, что 27-летний Андре подписал с манкунианцами пятилетний контракт с опцией продления еще на один год.

"Это огромная честь, и я упорно работал ради этого всю свою жизнь, преодолевая множество препятствий на пути.

Выходить из подтрибунного помещения Олд Траффорд, чтобы защищать наши ворота и вносить свой вклад в команду — это ещё один потрясающий опыт для меня", - прокомментировал свой переход Онана.

В прошлом сезоне камерунец провел 41 матч, пропустил 36 голов и сумел 19 раз сохранить ворота "сухими".

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