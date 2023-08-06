Манчестер Сити - Арсенал 1:1 (1:4 пен): обзор матча и результат игры 06.08.2023

"Канониры" выиграли первый трофей в новом сезоне.

В воскресенье, 6 августа, состоялся матч за Суперкубок Англии, в котором Манчестер Сити встречался с Арсеналом. Матч завершился победой "канониров" со счетом 1:1 (4:1 пен).

Обе команды с первых минут решили не задавать высокий темп, а мяч себя под контроль забрали подопечные Пепа Гвардиолы. "Канониры" сделали акцент на быстрые контратаки.

Во второй половине встречи у Манчестер Сити произошел ряд замен, которые стали ключевыми для результата игры.

Вышедшие на поле Кевин Де Брюйне и Коул Палмер организовали забитый мяч на 77-й минуте, который должен был принести клубу победу.

Арсенал сумел в оставшееся время перевернуть игру. На 90+11-й минуте Леандро Троссард все же занес мяч в ворота.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались подопечные Микеля Артеты, выиграв Суперкубок Англии (1:4).

Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал Суперкубка Англии

Манчестер Сити - Арсенал 1:1 (1:4 пенальти)

Голы: Палмер, 77 - Троссард, 90+11

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 9 - 6

Удары в створ: 5 - 3

Фолы: 11 - 5

Атаки: 75 - 75

Манчестер Сити: Ортега, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Ковачич (де Брюйне, 64), Грилиш (Фоден, 58), Бернарду Силва, Родри, Холанд (Палмер, 64), Альварес.

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Тимбер (Тирни, 76), Парти, Эдегор, Райс (Нкетиа, 81), Хавертц, Сака, Мартинелли (Троссард, 75).

Предупреждения: Парти (8), Хавертц (27), Альварес (31), Габриэл (66).

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