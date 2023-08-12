Зинченко не сыграет в первом матче Арсенала в АПЛ
В субботу, 12 августа, лондонский Арсенал в стартовом матче нового сезона английской Премьер-лиги примет на своем поле Ноттингем Форест.
Перед поединком главный тренер "канониров" Микель Артета огласил состав своей команды на игру, в котором не оказалось украинского защитника Александра Зинченко.
Читай также: "Я люблю это": Зинченко рассказал, как реагирует на критику
Несмотря на недавние слова наставника лондонцев о скором возвращении украинца в строй после травмы, он не попал даже в заявку на первый матч АПЛ.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) August 12, 2023
🪵 Timber at the back
🍚 Rice in the middle
📞 Eddie leads the line
Time to set the tone, Gunners 👊 pic.twitter.com/qctSrWBjzG
Стоит отметить, что Зинченко также пропускал предыдущий поединок за Суперкубок Англии с Манчестер Сити (1:1, пен. 4:1).
В минувшем сезоне украинский защитник провел за "канониров" 33 матча, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.
Матч АПЛ между Арсеналом и Ноттингем Форестом начнется в 14:30 по киевскому времени.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!