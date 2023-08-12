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Зинченко не сыграет в первом матче Арсенала в АПЛ

Несмотря на сообщения о скором возращении после травмы, украинец не попал даже в заявку.
Сегодня, 13:50
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В субботу, 12 августа, лондонский Арсенал в стартовом матче нового сезона английской Премьер-лиги примет на своем поле Ноттингем Форест.

Перед поединком главный тренер "канониров" Микель Артета огласил состав своей команды на игру, в котором не оказалось украинского защитника Александра Зинченко.

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Несмотря на недавние слова наставника лондонцев о скором возвращении украинца в строй после травмы, он не попал даже в заявку на первый матч АПЛ.

Стоит отметить, что Зинченко также пропускал предыдущий поединок за Суперкубок Англии с Манчестер Сити (1:1, пен. 4:1).

В минувшем сезоне украинский защитник провел за "канониров" 33 матча, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Матч АПЛ между Арсеналом и Ноттингем Форестом начнется в 14:30 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии Александр Зинченко Английская Премьер-лига

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Зинченко не сыграет в первом матче Арсенала в АПЛ
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