"Я люблю это": Зинченко рассказал, как реагирует на критику

Украинец признался, что готов слушать отзывы о своей игре, но есть нюанс.

Футболист сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко рассказал о своем отношении к критике.

Защитник в разговоре с Рио Фердинандом признался, что с удовольствием слушает мнение экспертов.

– Как ты справишься с критикой в медиа от таких людей, как я?

– Лично я? Я невероятно доволен, я так это люблю. Когда я вижу твое мнение, мнения Невилла или Каррагера – это утешение для меня. Не знаю, как у других. Я люблю это, пожалуйста, говорите обо мне как можно больше.

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Я был ребенком, когда смотрел ваши матчи. Вы – легенды. И когда говорите обо мне, я сижу на диване и: "Вау, я сделал что-то правильное в своей жизни".

Зинченко добавил, что хочет, чтобы о нем говорили.

"Хорошо или плохо? Не волнует. Просто продолжайте, пожалуйста," - рассказал Зинченко.

Ранее Артета сообщил, когда Зинченко восстановится от травмы.

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