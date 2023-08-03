"Он никогда не ошибается": Зинченко дал характеристику своему одноклубнику

Украинский защитник Александр Зинченко поделился мыслями об уровне своего партнера по Арсеналу Вильяма Салиба.

По словам футболиста, французский центрбэк умеет делать на футбольном поле все и никогда не ошибается.

"Роллс-Ройс. Такой хороший игрок, я его очень люблю. Скажу откровенно - не знал его до того, как пришел в Арсенал. Когда видел его на тренировках, спросил: "Кто этот парень?" Он никогда не ошибается.

Он забил левой Борнмуту. Я упал на колени и сказал, что это парень способен делать все, в том числе забивать голы. Я провел 100 матчей без голов, а этот парень - 2 матча в АПЛ, забивает левой, безошибочная игра в обороне, спокойствие при работе с мячом, - сказал Зинченко

Напомним, ранее в семье украинца родилась вторая дочь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!