В семье Зинченко родилась вторая дочь

Имя новорожденной пока неизвестно.

Александр и Влада Зинченко со своей новорожденной дочерью / Instagram

В семье Александра и Влады Зинченко пополнение.

Как сообщили супруги в Instagram, 2 августа у них родилась вторая дочь. Имя новорожденной пока остается в секрете.

Отметим, что во вторник, 1 августа, старшей дочери Александра и Влады Еве Зинченко исполнилось два года.

Ранее сообщалось, что Арсенал победил Монако в финале товарищеского Кубка Эмирейтс.

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