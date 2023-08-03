В семье Зинченко родилась вторая дочь
Имя новорожденной пока неизвестно.
В семье Александра и Влады Зинченко пополнение.
Как сообщили супруги в Instagram, 2 августа у них родилась вторая дочь. Имя новорожденной пока остается в секрете.
Отметим, что во вторник, 1 августа, старшей дочери Александра и Влады Еве Зинченко исполнилось два года.
Ранее сообщалось, что Арсенал победил Монако в финале товарищеского Кубка Эмирейтс.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!