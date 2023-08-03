iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В семье Зинченко родилась вторая дочь

Имя новорожденной пока неизвестно.
Сегодня, 00:14
Александр и Влада Зинченко со своей новорожденной дочерью / Instagram
Александр и Влада Зинченко со своей новорожденной дочерью / Instagram

В семье Александра и Влады Зинченко пополнение. 

Как сообщили супруги в Instagram, 2 августа у них родилась вторая дочь. Имя новорожденной пока остается в секрете.

Отметим, что во вторник, 1 августа, старшей дочери Александра и Влады Еве Зинченко исполнилось два года.

Ранее сообщалось, что Арсенал победил Монако в финале товарищеского Кубка Эмирейтс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко влада зинченко

Статьи по теме

Жезус жестоко потролил Зинченко во время клубного интервью Жезус жестоко потролил Зинченко во время клубного интервью
"Пользуясь случаем": Зинченко во время турне Арсенала в США попросил предоставить Украине F-16 "Пользуясь случаем": Зинченко во время турне Арсенала в США попросил предоставить Украине F-16
ПСЖ намерен усилиться конкурентом Зинченко ПСЖ намерен усилиться конкурентом Зинченко
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Помочь журналистам

Видео

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Футбол00:55
ПСЖ нашел замену Мбаппе
Европа00:49
Защитник Барселоны близок к переходу в Ан-Наср Роналду
Лига конференций00:23
Лига конференций-2023/24: расписание и результаты матчей
Футбол00:14
В семье Зинченко родилась вторая дочь
Лига Чемпионов00:10
Лига чемпионов: Динамо Загреб и Ракув прошли в следующий этап
Вчера, 23:55
Европа23:55
Неудачно искупался: Футболиста из Коста-Рики съел крокодил
Футбол23:51
Матвиенко объяснил ситуацию со скандальным голом в ворота Вереса
Футбол23:28
Луческу: На матчах в Польше у Динамо не было болельщиков
Европа23:20
Бернарду Силва определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру
Европа22:53
Турецкий талант Реала может избежать хирургического вмешательства на колене
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK