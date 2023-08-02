Арсенал без Зинченко сумел победить Монако

Арсенал в рамках товарищеского Кубка Эмирейтс встретился с французским Монако.

"Канониры" первыми пропустили от Юссефа Фофана на 31 минуте матча.

Однако еще до перерыва коллектив Микеля Артеты сумел отыграться благодаря усилиям Эдди Нкетиа. Это было все на что команды оказались способными в голевом плане в течении 90 минут.

Согласно регламенту Кубка далее последовала серия пенальти, в которой сильнее были *. Победный 11-метровый на свой счет записал *.

В целом же, команды продемонстрировали довольно равную, но скучную игру, что свойственно поединкам без особого турнирного значения.

Арсенал - Монако 1:1 (по пенальти - 5:4)

Голы: Нкетиа, 44 - Фофана, 31.

Арсенал: Ремсдейл - Томиясу (Вайт, 63), Салиба (Габриэл, 63), Кивьор, Тимбер (Тирни, 63) - Виейра, Райс (Хаверц, 63), Партей (Жоржиньо, 63) - Смит-Роу (Эдегор, 63), Нкетиа (Маркиньос, 83), Мартинелли (Троссар, 63).

Монако: Кон - Энрике, Матсима, Марипан, Вандерсон - Магасса, Камара (Матацо, 73), Фофана - Бен-Сегир (Минамино, 46), Головин (Аклиуш, 84), Бен-Йеддер (Фолланд, 73)