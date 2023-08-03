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Артета сообщил, когда Зинченко восстановится от травмы

Наставник лондонцев рассчитывает на игрока.
Сегодня, 12:02
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о ситуации с защитником команды Александром Зинченко.

По словам специалиста, украинец, который пропустил предсезонные матчи из-за травмы, вскоре должен вернуться в обойму.

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"Думаю, он близок к возвращению. Думаю, он станет тренироваться с командой. Надеемся, что он вернется очень быстро", - отметил Артета.

В прошлом сезоне 26-летний украинец провел 33 матча за Арсенал, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что в семье Зинченко родилась вторая дочь.

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Источник: ФК Арсенал

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