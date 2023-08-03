Мудрик помог Челси избежать поражения в матче с Боруссией Дортмунд

В рамках товарищеского матча Челси встречался с Боруссией Дортмунд.

Украинский полузащитник "синих" Михаил Мудрик начинал игру на скамейке запасных, однако появился на поле уже на 22 минуте, заменив травмированного Кристофера Нкунку.

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Немецкий клуб забил на 80-й минуте и, казалось, что Челси не избежит поражения. Однако лондонцы заработали штрафной, который исполнил Мудрик. После серии рикошетов Берстоу забил в ворота соперника.

Челси - Боруссия Дортмунд 1:1

Голы: Берстоу, 89 - Вольф, 80

Ранее сообщалось, что Челси стал победителем дебютного турнира Summer Series.