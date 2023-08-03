Мудрик помог Челси избежать поражения в матче с Боруссией Дортмунд
Украинец принял участие в голевой атаке.
В рамках товарищеского матча Челси встречался с Боруссией Дортмунд.
Украинский полузащитник "синих" Михаил Мудрик начинал игру на скамейке запасных, однако появился на поле уже на 22 минуте, заменив травмированного Кристофера Нкунку.
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Немецкий клуб забил на 80-й минуте и, казалось, что Челси не избежит поражения. Однако лондонцы заработали штрафной, который исполнил Мудрик. После серии рикошетов Берстоу забил в ворота соперника.
Burstow getting off the mark! 🤩#BluesInTheUSA pic.twitter.com/3uustVskco— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2023
Челси - Боруссия Дортмунд 1:1
Голы: Берстоу, 89 - Вольф, 80
Ранее сообщалось, что Челси стал победителем дебютного турнира Summer Series.