Мудрик и Ярмолюк попали в список игроков, которые могут совершить прорыв в новом сезоне АПЛ

Авторитетное английское СМИ The Athletic выпустило материал о футболистах каждого клуба АПЛ, от которых стоит ожидать прорыва в следующем сезоне.

В список попали два украинца, а именно хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк вместе с одноклубниками Кином Льюисом-Поттером и Миккелем Дамсгором, а также Михаил Мудрик из Челси.

"Дебютные сезоны Кина Льюис-Поттера и Миккеля Дамсгаарда в составе Брентфорда были не слишком удачными. Льюис-Поттер был постепенно включен в состав команды Томасом Фрэнком после того, как в июле этого года он перешел из Халл Сити за рекордные для клуба 16 млн фунтов. Однако из-за травм колена и лодыжки он смог сыграть лишь 10 матчей в чемпионате.

Проведя полноценную предсезонную подготовку, Льюис-Поттер надеется продемонстрировать свой талант и забить гол, пока Иван Тони отстранен от игры. У Дамсгаарда в прошлом сезоне было несколько ярких моментов, и его задача - добиться большего постоянства.

Следите также за Егором Ярмолюком, который перешел в команду Брентфорд из украинского Днепра-1 прошлым летом. 19-летний полузащитник высоко оценивается и уже официально переведен в старшую команду", - сказано в отрывке про "пчел".

Что касается Мудрика, то он стал единственным футболистом "синих", которого отметили журналисты.

"У Михаила Мудрика были все причины для борьбы на поле и вне его в первые шесть месяцев его карьеры в Челси, но полноценная предсезонка под руководством Маурисио Почеттино дала ему возможность перестроиться и восстановить свою уверенность.

Эффектный гол в ворота Брайтона говорит о том, что этот процесс идет полным ходом, а добавление к его потрясающей скорости клинического завершения и принятия решений в финальной трети - убедительный рецепт для суперзвезды Премьер-лиги.

В этом сезоне он покажет всем в Англии, почему Челси был готов заплатить донецкому Шахтеру 62 млн. фунтов стерлингов, чтобы привезти его на Стэмфорд Бридж", - написано в тексте про украинского вингера.

Напомним, ранее игрок Челси заявил, что у Михаила безграничный потенциал.

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