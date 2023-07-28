Игрок Челси: В Мудрике я вижу безграничный потенциал

Английский защитник Бен Чилвелл дал большое интервью изданию The Athletic.

Игрок Челси поговорил и о своих одноклубниках, в частности, о украинце Михаиле Мудрике.

"В Мише я просто вижу бесконечный потенциал, который еще не реализован", - говорит Чилвелл о 22-летнем Мудрике. "Я говорил ему об этом - и не просто говорил. Я говорил ему, что он еще не реализовал этот потенциал по тем или иным причинам. Я поговорил с ним после тренировки в раздевалке, потому что он был в огне последние несколько дней и, очевидно, был в огне в игре против Брайтона, и я просто сказал, что он должен продолжать в том же духе весь сезон.

"Его решения были просто великолепны: когда пробить, когда уйти в дриблинг, когда отдать пас. Я просто сказал, что ему нужно продолжать в том же духе и быть уверенным в своих силах, что мы все полностью поддерживаем его. Мы все видим, насколько он хорош, ему просто нужно продолжать делать то, что он делает", - сказал футболист в интервью авторитетному английскому порталу.

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик высказался о своей безголевой серии.