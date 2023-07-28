iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок Челси: В Мудрике я вижу безграничный потенциал

Бен Чилвелл не скупится на комплименты украинскому вингеру.
Сегодня, 16:36
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Английский защитник Бен Чилвелл дал большое интервью изданию The Athletic.

Игрок Челси поговорил и о своих одноклубниках, в частности, о украинце Михаиле Мудрике.

"В Мише я просто вижу бесконечный потенциал, который еще не реализован", - говорит Чилвелл о 22-летнем Мудрике. "Я говорил ему об этом - и не просто говорил. Я говорил ему, что он еще не реализовал этот потенциал по тем или иным причинам. Я поговорил с ним после тренировки в раздевалке, потому что он был в огне последние несколько дней и, очевидно, был в огне в игре против Брайтона, и я просто сказал, что он должен продолжать в том же духе весь сезон.

"Его решения были просто великолепны: когда пробить, когда уйти в дриблинг, когда отдать пас. Я просто сказал, что ему нужно продолжать в том же духе и быть уверенным в своих силах, что мы все полностью поддерживаем его. Мы все видим, насколько он хорош, ему просто нужно продолжать делать то, что он делает", - сказал футболист в интервью авторитетному английскому порталу.

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик высказался о своей безголевой серии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

Статьи по теме

Челси повесил ценник на своего полузащитника Челси повесил ценник на своего полузащитника
Наполи хочет усилиться хавбеком сборной Аргентины Наполи хочет усилиться хавбеком сборной Аргентины
Сестра игрока Челси отметилась голом на женском ЧМ Сестра игрока Челси отметилась голом на женском ЧМ
Челси предложил невероятные деньги за хавбека Брайтона Челси предложил невероятные деньги за хавбека Брайтона
Помочь журналистам

Видео

Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа19:52
Семьи Месси, Бускетса и Бекхэма провели вечер в одном из ресторанов Майами
Формула 119:38
Гран-при Бельгии: Ферстаппен выиграл квалификацию, но первым стартовать будет Леклер
Другие19:37
Гутцайт: Несмотря на весь хейт, который я пережил, уже есть первый результат
Украина19:31
Игрок Полесья стал автором первого гола УПЛ в сезоне-2023/24
Европа19:20
Президент Барселоны поддержал переход Месси в Интер Майами
Олимпийские игры19:12
Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду в Париже
Украина19:00
Оболонь и Колос в первом матче нового сезона УПЛ расписали нулевую ничью
Другие18:51
Сборная Украины по волейболу благодаря победе над Китаем вышла в полуфинал Кубка претендентов
Олимпийские виды18:41
НОК Украины обратился в МОК относительно дисквалификации Харлан
Другие страны18:25
Президент ФИФА покинул женский ЧМ-2023, улетев на Таити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK