"Проблемы людей": Мудрик высказался о своей безголевой серии

Нападающий сборной Украины Михаил Мудрик высказался по поводу своей результативности в Челси.

По словам украинца, он не переживает по этому поводу, а те, у кого высокие ожидания, то это их проблемы.

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"Если люди много ждут от кого-то, то это их проблемы. Потому что это они ожидают.

Посмотрите, мы с Джексоном впервые сыграли вместе. Только представьте, что мы можем сделать", - приводит слова Мудрика Standard.

Напомним, 22-летний игрок перебрался в лондонский клуб зимой прошлого года. За это время он провел 17 официальных игр, в которых сделал лишь две голевые передачи.

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