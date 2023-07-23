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Челси - Брайтон 4:3 видео голов и лучших моментов матча 23.07.2023

Вашему вниманию обзор контрольного поединка с первым забитым мячом украинца за лондонскую команду.
Сегодня, 12:20
Челси обыграл Брайтон / Getty Images
Челси обыграл Брайтон / Getty Images

В воскресенье, 23 июля, Челси в рамках тура по США провел в Филадельфии товарищеский матч с Брайтоном.

В этом поединке украинский вингер "синих" Михаил Мудрик записал на свой счет дебютный гол в составе лондонской команды.

В первом тайме соперники обменялись забитыми мячами: на результативный удар Дэнни Уэлбека Челси ответил голом Кристофера Нкунку.

Мудрик вышел на поле после перерыва и на 65-й минуте вывел лондонцев вперед, когда "чайки" уже остались в меньшинстве. Украинец поразил ворота Брайтона отличным ударом с линии штрафной.

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В дальнейшем сначала Челси довел свое преимущество до разгромного благодаря голам Конора Галлахера и Николаса Джексона, но после сопернику удалось сократить отставание до одного мяча усилиями Жоао Педро и Дениза Ундава.

Вашему вниманию видео всех голов матча Челси - Брайтон:

Челси - Брайтон 4:3

Голы: Нкунку, 19, Мудрик, 65, Галлахер, 72, Джексон, 77 - Уэлбек, 13, Жоао Педро, 79 (пен.), Ундав, 89

Удаление: Ван Хеке (Брайтон), 60 (второе предупреждение).

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Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча

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