Челси - Брайтон 4:3 видео голов и лучших моментов матча 23.07.2023
В воскресенье, 23 июля, Челси в рамках тура по США провел в Филадельфии товарищеский матч с Брайтоном.
В этом поединке украинский вингер "синих" Михаил Мудрик записал на свой счет дебютный гол в составе лондонской команды.
В первом тайме соперники обменялись забитыми мячами: на результативный удар Дэнни Уэлбека Челси ответил голом Кристофера Нкунку.
Мудрик вышел на поле после перерыва и на 65-й минуте вывел лондонцев вперед, когда "чайки" уже остались в меньшинстве. Украинец поразил ворота Брайтона отличным ударом с линии штрафной.
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В дальнейшем сначала Челси довел свое преимущество до разгромного благодаря голам Конора Галлахера и Николаса Джексона, но после сопернику удалось сократить отставание до одного мяча усилиями Жоао Педро и Дениза Ундава.
Вашему вниманию видео всех голов матча Челси - Брайтон:
Челси - Брайтон 4:3
Голы: Нкунку, 19, Мудрик, 65, Галлахер, 72, Джексон, 77 - Уэлбек, 13, Жоао Педро, 79 (пен.), Ундав, 89
Удаление: Ван Хеке (Брайтон), 60 (второе предупреждение).
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