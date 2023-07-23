Мудрик отличился дебютным голом за Челси

Украинец эффектно приложился с линии штрафной в товарищеском матче с Брайтоном.

Украинский вингер Михаил Мудрик отличился дебютным голом в составе лондонского Челси.

Свой первый забитый мяч за "синих" украинец забил в товарищеском матче с Брайтоном бывшего тренера Шахтера Роберто Де Дзерби и помог своей команде одержать победу.

Это поединок стал для Мудрика первым во время предсезонного турне Челси по США. Стартовую встречу с Рексхэмом (5:0) украинский вингер пропускал, получив дополнительный отдых после молодежного Евро-2023.

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В матче против Брайтона, который проходил в Филадельфии, Мудрик отличился на 65-й минуте, сделав счет 2:1 в пользу Челси. Украинец обыгрался с Николасом Джексоном и эффектно приложился с линии штрафной, поразив ворота соперника.

В итоге лондонская команда одержала победу над Брайтоном со счетом 4:3.

Напомним, что у Челси во время предсезонного турне запланировано еще три товарищеских матча. "Синие" сыграют с Ньюкаслом, Фулхэмом и Боруссией Дортмунд.

Мудрик перешел в Челси в январе этого года. В составе лондонской команды украинец провел во всех турнирах 17 матчей, отличившись двумя результативными передачами.