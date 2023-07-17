Челси с Мудриком в составе отправился на тренировочный сбор

Готовиться к новому сезону лондонский клуб будет в США.

Лондонский Челси вылетел в США, где команда начнет подготовку к следующему сезону.

Как сообщает официальный сайт клуба, на свой первый тренировочный сбор во главе "синих" новый главный тренер Маурисио Почеттино взял 29 футболистов. Вместе с командой отправился и украинский вингер Михаил Мудрик.

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Во время предсезонного тура по США у Челси запланировано проведение пяти товарищеских матчей. Первый будет сыгран в четверг, 20 июля, в Чапен-Хилл против Рексхэма. Также лондонцы встретятся с Брайтоном, Ньюкаслом и Фулхэмом в Филадельфии, Атланте и Ландовере соответственно. Заключительный матч "синие" проведут 3 августа в Чикаго против Боруссии Дортмунд.

Напомним, что Мудрик перешел в Челси в январе этого года. В составе лондонской команды украинец провел во всех турнирах 17 матчей, отличившись двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Мудрик принял участие в представлении новой формы Челси.

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